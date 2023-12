Assunzioni da Jimmy Choo | si cercano 150 risorse | le posizioni aperte

Leggi su informazioneoggi

(Di domenica 31 dicembre 2023) Chi è in cerca di un’occupazione deve valutare la proposta di assunzione di, noto brand della moda di lusso.cerca 150da impiegare presso una fabbrica di prossima apertura in Toscana. Servono addetti che lavorino nel nuovo impianto produttivo di Scandicci, vicino Firenze.da, come candidarsi (Informazioneoggi.it)è il brand di lusso che appartiene alla Capri Holdings insieme a Versace e Michel Kors. Vuole rafforzare la presenza sul territorio toscano con una nuova fabbrica in apertura nel 2024 a Scandicci. Significa che ci sarannoa copertura di diversi ruoli. I settori di riferimento sono quello della pelletteria e della ...