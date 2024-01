Ascolti TV | Sabato 30 dicembre 2023 Grande Fratello risale al 21% 2 | 6 mln contro il film di Rai1 che crolla 2 | 2 mln – 14 5% dopo Fiorello 4 | 7 mln – 25 4% e Amadeus 4 | 2 mln – 23 2%

Come ogni giorno prosegue la sfida tra la Rai e Mediaset. Vediamo chi ha vinto la gara di Ascolti ieri sera sabato 30 dicembre 2023 . Ascolti tv, chi ... (ilcorrieredellacitta)

Ascolti tv sabato 30 dicembre 2023 , ecco i risultati e i dati Auditel dei principali programmi in tv. Manca davvero poco al 2024. L’attenzione di ... (ilcorrieredellacitta)

Ascolti tv sabato 30 dicembre 2023: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, ... (tpi)

...sera alle 20:45 ha sfiorato i 1,6 milioni (1.581.574) Altre partite che hanno richiamato l'... Il presente report include sia gliDazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti ...tv, 4,6 mln di spettatori per intervista a Fiorello Sono stati 4 milioni 682mila (25,4% di share) gli spettatori che ieri,30 dicembre, hanno seguito lo Speciale Tg1 'Stasera parlo io: ...Oggi il Grande Fratello si ferma per lasciare spazio ai festeggiamenti di Capodanno, ma torna lunedì 8 per emozionare il suo pubblico: il nuovo palinsesto ...Pausa di Capodanno Terra Amara, la soap turca di Canale 5. Scopriamo i motivi dello stop e quando torneranno le vicende di Cukurova ...