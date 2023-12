Ascolti tv 30 dicembre | Grande Fratello senza rivali Rai1 resta indietro

Leggi su dilei

(Di domenica 31 dicembre 2023) Glitv del 30rivelano come il, che torna con la diretta del sabato, sia andato in onda essenzialmente. Era comunque cosa nota, dato cheha scelto di mandare in onda l’intervista a Fiorello in access prime time, mentre per Amadeus è rimasto uno stralcio di prima serata seguito da un film – Note d’amore – che non ha avuto troppe chance. Rai2 sceglie invece di mandare in onda FBI, mentre su Rai3 è stato trasmesso Sapiens Un solo Pianeta. Per quanto riguarda Mediaset, invece, Italia1 ha scelto Un’impresa da Dio invece Rete4 ha ospitato un film cult – Il Ragazzo di Campagna – con Renato Pozzetto.