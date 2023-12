Ascolti Grande Fratello | ventinovesima puntata 30 dicembre | ecco i dati auditel

Gli Ascolti tv del 30 dicembre rivelano come il Grande Fratello , che torna con la diretta del sabato, sia andato in onda essenzialmente senza ... (dilei)

ASCOLTI TV 30 DICEMBRE 2023 · Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Il Caffè – xTg1 – x1Mattina in ... (bubinoblog)

Classifiche e record diA stilare una classifica con riferimento dal primo gennaio 2023 al ... Impossibile non citare ilsuccesso di Elodie - performer dell'anno per GQ Italia " che con ...... sta riscuotendo unsuccesso fin dalla prima puntata, l'11 settembre di quest'anno. La ...Balivo in diretta La volta buona va in onda nel pomeriggio di Rai 1 da alcuni mesi e registra...Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra Affari tuoi e Note d’amore in onda su Rai 1 e il Grande Fratello trasmesso da Canale 5 ...Ascolti tv 30 dicembre 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...