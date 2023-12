Arsenal sconfitto dal Fulham in rimonta 2-1 | “La loro corsa al titolo vacilla” Telegraph

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 31 dicembre 2023) La Premier League non si ferma nemmeno il 31 dicembre. Oggi in scena due partite di cartello. L’a Craven Cottage contro ile il Tottenham in casa contro il Bournemouth. Gli uomini di Postecoglu tornano alla vittoria con un sonore 3-1 e si portano a -1 dalla zona Champions. L’crolla rovinosamente dopo essere passata in vantaggio. Al 5? è Saka a far pensare ai propri tifosi che la partita fosse una passerella di Capodanno. Alla mezz’ora però Raul Jimenez ristabilisce la parità. Per Arteta inizia a farsi dura. I Gunners continua a creare occasioni su occasioni senza capitalizzare e alla fine, come vuole le dura legge del calcio, a passare in vantaggio sono i Cottagers. Bobby Reid segna al 59? il 2-1 definitivo. Da quel momento ansia, adrenalina, timore e preoccupazione governano le gambe degli uomini di Arteta che ...