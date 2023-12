Arriva una cura per l' RSV | il virus respiratorio sinciziale che ha colpito anche il figlio neonato dello stilista Philip Plein

Leggi su vanityfair

(Di domenica 31 dicembre 2023) Momenti di apprensione a Natale per il ricovero del piccolo Rouge,tedescodalper il quale un importante studio ha dimostrato l'elevata efficacia dell'anticorpo monoclonale nirsevimab, già impiegato in Usa e Uk e autorizzato in Europa. Ma in Italia è fermo: ecco perché