Arrestato in Spagna il boss della Camorra Nicola Rullo

(Di domenica 31 dicembre 2023) Milano, 31 dic. (askanews) – E’ statoad Alicante inillatiante. I carabinieri di Napoli lo hanno bloccato in un lussuoso resort.è considerato il braccio destro del fondatore del clan, Edoardo Contini ed è stato individuato grazie a informazioni acquisite e all’attività investigativa sugli spostamenti dei familiari.ha 53 anni e si era rifugiato inda almeno 20 giorni. Su di lui pende una condanna a 4 anni, due mesi e 8 giorni di reclusione per associazione di tipo mafioso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

