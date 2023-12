Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito | la reunion 35 anni dopo I gemelli FOTO

(Di domenica 31 dicembre 2023)hanno documentato la lorode I, iconico film del 1988 in cui i due attori erano protagonisti. Questo magico incontro è avvenuto quandoha assistito allo spettacolo di Broadway di, intitolato I Need That, e ha postato sui suoi social unacone sua figlia Lucy., con la figlia di quest’ultimo, Lucy – fonte Instagram.Glipassano ma la loro amicizia rimane salda.hanno partecipato entrambi a Twins, film in cui i due attori interpretavano due fratelli ...

Arnold Schwarzenegger voleva eliminare il pesante accento austriaco per favorire la carriera da attore, ma James Cameron lo trovò perfetto per ... (movieplayer)

Danny DeVito eScharzenegger insieme dopo 35 anni diventano assolutamente virali in un post pubblicato su ..."I gemelli"e Danny DeVito si riuniscono in una commovente foto scattata 35 anni dopo l'uscita dell'iconica commedia .ha assistito allo spettacolo teatrale di Broadway di ...Prosegue fino al 7 gennaio al museo civico San Domenico di Forlì l’ultima delle grandi mostre fotograche promosse dalla Fondazione Cassa dei Risparmi, dedicata a una delle fotografe più importanti del ...Tra i bodybuilder famosi da conoscere troviamo Arnold Schwarzenegger. Nato in Austria nel 1947, e naturalizzato poi statunitense, è diventato famoso prima come bodybuilder e successivamente come ...