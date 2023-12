Arnautovic | primo premio da uomo partita in Genoa-Inter!

Leggi su inter-news

(Di domenica 31 dicembre 2023) Per la prima volta con la maglia nerazzurra Markoviene premiato MOTM dellatraed Inter. Il post pubblicato su Twitter dal club. PRIMA VOLTA – Finalmente è arrivata questa prima volta, ci sono voluti cinque mesi prima di una gioia. Markoè stato premiato Man of the Match dellatraed Inter, il gol del momentaneo 1-0 vale il riconoscimento. Il tap-in vincente sul palo colpito da Nicolò Barella è decisivo almeno per il pareggio, ma anche il suo lavoro spalle alla porta. Nelle ultime due gare l’austriaco è stato prezioso in appoggio, facendo meglio addirittura di Marcus Thuram. Il post di Twitter del club per l’attaccante. #InterFans avete votatoè il #MOTM di #Inter #ForzaInter ...