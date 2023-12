Aria di festa | musica e spettacolo nel cuore di Ostia

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 31 dicembre 2023), 31 dicembre 2023 – Una serata all’insegna dello, luci e colori, ha visto una piazza Anco Marzio gremita di persone, nonostante le aspre critiche rimbalzate sui social negli ultimi giorni. Unavoluta e organizzata da Roma Capitale, questo sabato 30 dicembre, considerata in netto ritardo rispetto al Natale e una mancata occasione per il Capodanno, prevista come una delusione, si è invece dimostrata una scelta vincente. Grande palco in piazza Anco Marzio, un’isola pedonale gremita di persone Un evento gratuito che i cittadini non si sono fatti sfuggire, non una sedia vuota e tanti tra giovani e famiglie in piedi a fare da cordone all’evento, attorno al grande palco allestito per l’occasione che ha visto protagonistie cabaret: DJ Edo, l’Orchestraccia e Andrea Perroni, comico originario del ...