“Appuntamento a Land’s End” dal 25 gennaio in sala con Timothy Spall

(Di domenica 31 dicembre 2023) ROMA – Il novantenne pensionato Tom lascia la casa dove ha vissuto sessant’anni, nell’estremo Nord Est, a John O’Groats, per mantenere una promessa fatta alla moglie: percorrere tutta la Gran Bretagna fino al punto più a sud ovest, ossiaEnd. Con gli inevitabili acciacchi dell’età, a Tom non resta che viaggiare con l’autobus: sarà l’occasione per scoprire e meravigliarsi di un intero Paese che non ha mai vissuto. Trent Film presenta il toccante film “End” di Gillies MacKinnon, un viaggio a passo lento nel lato più accogliente e umano di un Paese, arricchito da una gigantesca interpretazione del grande attore britannico. Nel cast figura anche Phyllis Logan. “End” è pronto ad emozionarvi e commuovervi a ...