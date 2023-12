Apice abbraccia Alex Racioppi | la performance del giovane protagonista di ‘The Voice’

(Di domenica 31 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Kiron” si è esibito “a casa”! Tante le persone ad accoglierlo e tantisi presenti, rappresentati dal Sindaco che ha voluto congratularsi con lui cosi: “,già nella tua prima esibizione di quest’anno su questa piazza in occasione della corrida organizzata dalla proloco hai dimostrato il tuo talento e la tua straordinaria energia.Sul palco di The Voice, davanti a milioni di italiani, hai dimostrato non solo le tue qualità canore ma soprattutto la tua grande maturità, la forza di chi è cresciuto in fretta; facendo i conti con i dolori e le gioie.Quando ti hanno chiesto: di dove sei? e tu hai risposto “sono di” ti assicuro che si è sentito un boato da ogni abitazione.Ci hai resi orgogliosi, uniti.Lì davanti a milioni di italiani abbiamo sentito ...

Da appassionata di cinema, Cannes è sempre stato per me l'di ciò che il linguaggio universale ...la sua impegnativa ambizione artistica all'interno di un modello economico cheal fine ......la sua impegnativa ambizione artistica all'interno di un modello economico cheper usarlo ... Da appassionata di cinema, Cannes è sempre stato per me l'di ciò che il linguaggio universale ...Nella notte di Natale, 15 volontari della Croce Rossa hanno portato conforto, calore e gioia agli invisibili della società, distribuendo coperte, cibo e indumenti. Un gesto di solidarietà che ricorda ...La Lancia anticipa alcuni i dettagli del frontale della prossima Yspilon, che reinterpreta in chiave moderna alcuni stilemi tipici del marchio.