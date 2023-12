Antonio Ricci contro Claudio Baglioni | ecco la storia delle loro controversie

Antonio Ricci : “Il caso Giambruno? Ho agito in buona fede” Antonio Ricci torna a parlare dei fuorionda di Andrea Giambruno mandati in onda da ... (tpi)

, autore di Striscia La Notizia, è innamorato. Di Rosario Fiorello. 'Prima o poi deve venire a condurre Striscia - dichiara in una lunga intervista a Gente - . Potevo approfittarne, ...di Termoli si sono esibiti tre artisti che hanno partecipato a numerosi Festival nazionali ... Mascagni" di Ripalimosani e il famoso Piero, maestro "zampognista" come ama definirsi lui ...Mara Venier beccata mentre era in vacanza. Lo scatto rubato è veramente da brividi, ecco chi c’era con lei durante questi giorni di meritato riposo. Mara Venier si sta godendo il suo Natale in famigl ...In una recente intervista, Antonio Ricci ha parlato delle 400 querele che ha ricevuto, dichiarando di averne persa solo 1. Ecco di quale stiamo parlando e vediamo anche come si sono poi conclusi i fat ...