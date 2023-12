“Anno catastrofico | poche speranze per il futuro” Sottocorona perde le staffe

Leggi su iltempo

(Di domenica 31 dicembre 2023) Appuntamento con le previsioni del meteo anche nell'ultimo giorno dell'su La7, con Paoloche fornisce l'andamento del tempo per le ore a venire, tra Capode i primi giorni del 2024: “Oggi, domenica 31 dicembre, troviamo un moderato e localizzato maltempo fra Alta Toscana e Liguria, c'è qualche fenomeno intenso, cosa che nei giorni scorsi non c'è assolutamente stato, poi fenomeni appena moderati sulla parte centrale e orientale del nord, alpina e prealpina, molto meno in pianura dove ci sono precipitazioni molto molto deboli. Anche quelle che riguardano il centro e parte del sud, fra Toscana, Umbria, Lazio, anche qualche fenomeno appena moderato, ma oltre questo non c'è, poi sul versante Adriatico sostanzialmente di piogge non ce ne sono, quindi questa situazione del nord è l'unica che è un po' diversa anche dai ...