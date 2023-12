Animali a rischio estinzione | la minaccia del cambiamento climatico

Antonio Navarra , presidente del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici: «Con le stesse emissioni di gas a effetto serra non possiamo ... (corriere)

Dal panda rosso al rinoceronte nero, dalla talpa alla tartaruga marina: il Wwf fa i conti. Il 69% delle popolazioni di vertebrati è in calo (wired)

Negli ultimi tre anni, un importante passo avanti è stato compiuto per garantire cure mediche a cani e gatti che vivono nelle famiglie meno ... (funweek)

Baciare gli animali è rischioso? Si ma non troppo

Alzi la mano chi, preso da un impeto affettuoso, non ha mai baciato il cane o il gatto di casa: in genere Baciare gli animali non provoca gravi ... (funweek)