Angelus Papa Francesco | come si diventa famiglia santa

Nel giorno in cui la Chiesa celebra il primo martire della fede, Papa Francesco ci esorta a non avere mai paura del male che ci sta intorno. Dio è ... (lalucedimaria)

Francesco nell'ultimodel 2023 chiede ai fedeli arrivati in Piazza San Pietro 'un applauso' per Ratzinger nel primo anniversario della sua scomparsa. È il 31 dicembre, prima domenica ...È l'appello che anche nell'ultimo giorno dell'annoFrancesco ha lanciato oggi dalla sua finestra su piazza San Pietro nell'dell'odierna domenica in cui la Chiesa celebra la festa ...Al termine dell’Angelus di oggi, l’ultimo del 2023, in piazza San Pietro, il Papa — nella festività a loro dedicata – ha rivolto “un saluto speciale alle famiglie qui presenti e a quelle collegate ...Infine papa Francesco ha ricordato ai fedeli la ricorrenza del primo anniversario della morte di Benedetto XVI. “Un anno fa - ha detto - concludeva il suo cammino terreno dopo aver servito con amore e ...