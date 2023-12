Anche Mazzarri è a rischio | i numeri della sua gestione sono impietosi

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 31 dicembre 2023) Nel calcio nessuno è al di sopra dei risultati. A Napoli, se guardiamo al recente passato, ne fece le spese persino un certo Carlo Ancelotti che ha appena rinnovato con una provinciale spagnola di cui non ricordiamo il nome. Figurarsi Walteril cui avvio sulla panchina del Napoli è stato –alla mano – insufficiente. Qualcuno potrebbe dire disastroso senza aver timore di essere accusato di aver esagerato. In un mese e mezzo la situazione è decisamente peggiorataè stato scelto da Aurelio De Laurentiis per raddrizzare la barca. Eppure in un mese e mezzo la situazione è decisamente peggiorata. Al momento dell’esonero di Garcia, dopo la sconfitta interna con l’Empoli, il Napoli era quarto in classifica (quindi ancora qualificato per la Champions) con 21 punti, ad appena due lunghezze dal Milan terzo e sopra ...