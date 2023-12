Anche le macchine assomigliano ai padroni | la Lancia Aurelia de Il Sorpasso e Gassman

... ovunque e sempre con gli smartphone, ha dotato semplicidi una capacità inaspettata ed ... Si badi: non di immagazzinare fatti e dati, che potrebbero essere trattida altre fonti, ma la ...... infatti la Meridional Meccanica (oggi Mermec) ebbe le sue origini negli anni '70 da un'attività di rivendita diagricole. La Mermec fa parte della Angel Holding, che operanell'...Diventi meno ossessivo nel tuo modo di porti e proporti, anche se ci sarà un breve ritorno di fiamma tra inizio settembre a metà novembre, quando potrai sciogliere alcuni nodi rimasti in sospeso. Per ...Sarebbe molto bello che anche in amore gettaste via la maschera della seriosità ... con Giove e Urano in Toro e soprattutto Plutone in seconda casa diventate macchine per produrre danaro: lo ...