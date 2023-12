Anche Enrico Ruggeri se la prende con Elodie

(Di domenica 31 dicembre 2023) Dopo la polemica con Gino Paoli sul mostrarsi come veicolo per la popolarità,deve subire una nuova stoccata da parte di un altro cantante della vecchia scuola.non si è risparmiato.

Roberta Morise di nuovo innamorata. La conduttrice, ex di Carlo Conti, è stata beccata tra le vie di Roma assieme allo chef più stellato d'Italia ... (leggo)

Elodie ancora nel mirino dei musicisti old school. dopo i commenti di Gino Paoli (poi ritrattati) e la risposta piccata dell'artista romana, la nuova ... (leggo)

Dopo Gino Paoli e le critiche alle cantanti di "oggi" che "emergono mostrando il culo", con successive risposte di Elodie e pioggia di pareri che hano instasato la rete, ecco cheRuggeri ...È successoin Rai, dove nessuno sembrava più sperare di vedere un giorno altro all'infuori ...Mentana, per tutto il 2023, ha continuato a fare se stesso: l'appassionato maratoneta, l'...Da Catania a Trieste, passando per Roma e Firenze: stop a petardi e giochi pirotecnici. Le ordinanze anche contro alcol, vetro, spray al peperoncino (e pure bastoni per i selfie) ...A Costigliole d'Asti il 2023 si chiude con il Bilancio 2024-2027, appena approvato dal Consiglio comunale improntato al mantenimento della stessa ...