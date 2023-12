Ancelotti | la clamorosa decisione che ribalta il calcio mondiale

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 31 dicembre 2023) Chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia e non sa quel che trova. Deve averci riflettuto a lungo Carlo, che alla fine ha deciso di non fare salti nel nuovo, rinnovando con il Real Madrid fino al 2026. Di conseguenza ha rinunciato al Brasile, che lo aspettava da mesi per affidargli una Nazionale storica ma disastrata e per nulla stellare negli ultimi tempi. Chi me lo fa fare, avrà pensato, di lanciarmi in una sfida del genere quando a Madrid lavoro per uno dei club migliori al mondo che mi adora e non ha alcun motivo per lasciarmi andare.è ormai un allenatore senza tempo, un signore del, l'ultimo dei pragmatici che ancora ha grande successo. Tornato a Madrid nel 2021 dopo l'esperienza negativa a Napoli che gli erano valsi gli appellativi di “bollito” e ...