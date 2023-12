Almanacco del 31 dicembre

La liquirizia: le proprietà benefiche e quando è meglio non utilizzarla La liquirizia, o liquerizia, è una pianta molto utilizzata in erboristeria ... (fremondoweb)

Il 31 dicembre è il 365º ed ultimo giornocalendario gregoriano. L'ultimo dell'anno: l'ultima festa dell'anno e la prima dell'anno nuovo! Una festa a cavallo tra due anni che vede ...Nel cuore di questa prospettiva astrologica, spicca l'evento celestialeritorno di Plutone in Acquario dopo 240 anni, previsto per il 19 novembre. Un influsso cosmico che spingerà l'intera ...1861 – Primo censimento in Italia: Nella notte tra il 31 dicembre 1861 e il 1° gennaio 1862, a nove mesi dalla nascita del Regno d’Italia, gli italiani provarono a contarsi e a tracciare la prima ...1907 – Primo capodanno festeggiato a Times Square: Ha oltre un secolo di vita il New Year’Eve di Times Square, tra le feste di Capodanno più suggestive del pianeta. Correva l’anno 1907 quando per la ...