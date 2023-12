Allerta aflatossina B1 | prodotto ritirato dal supermercato su indicazione del ministero

(Di domenica 31 dicembre 2023) Un’alimentare emanata daldella Salute ha disposto il ritiro dagli scaffali dei supermercati di alcuni lotti di fichi secchi per rischio microbiologico legato adB1. Fichi giganti Ventura: il lottoIloggetto del ritiro ministeriale è un lotto di fichi giganti del marchio Ventura offerti al pubblico in confezione da 300 grammi nei punti vendita Gran Mercato. Il richiamo è stato effettuato a titolo precauzionale. Questi gli estremi per riconoscere la confezione: lotto 350020356/2-11-795-23 di fichi giganti Ventura prodotti nello stabilimento Çar? Mah. Osman Akça Sok. No:41Kö?k, Aydn 09570 in Turchia. La data di scadenza o termine minimo di conservazione è giugno 2024. Nome del produttore: Osman Akça A.?. Ildella Salute chiede ai ...

...presenza diB1 "alla concentrazione di 12,9 ± 5,7 g/kg in quantità superiore al valore previsto dal Reg. UE 2023/915 che è di 6,0 g/kg" . Altre indicazioni fornite dalla scheda di...... quella di maggiore interesse tossicologico è l'B1 (AFB1) perché ha un'azione sui geni ... Infine,per il salame per presenza di salmonella . Si tratta di: salametto tipo Milano ...A pochi giorni da Capodanno gli italiani si accingono ad imbandire le tavole per il cenone e diventa quindi di stretta attualità l'allerta alimentare da parte del ministero della Salute per uno dei pr ...Allerta del ministero della Salute per un lotto di fichi secchi per rischio microbiologico: possibile presenza di aflatossina B1 ...