Allenamento Milan | chiusura d’anno con il Cagliari all’orizzonte | News

Il Milan ha svolto un Allenamento questa mattina a Milanello : come è andata la giornata di Yunus Musah , che era in dubbio per il Sassuolo (pianetamilan)

...di fila: la Joya ci sarà a Torino, forse anche da titolare. Dopo Immobile la Lazio perde Luis Alberto fino a metà gennaio. Lunghi stop per Ndoye (Bologna) e Hateboer (Atalanta). Il......con la squadra però se oggi l'andrà bene lo porterò in gruppo per fargli assaporare l'aria del campo per poi pensare di riaverlo alla prossima. Abbiamo un po' di defezioni, come il...Il calciatore francese, ora in forza al club arabo Al-Ittihad, si è cancellato anche da Instagram. Ha saltato gli ultimi allenamenti della sua squadra e l’ultima partita del 2023, la sfida di ...Squadra a Milanello per colazione questa mattina, per l'ultimo allenamento "targato" 2023 in preparazione del prossimo impegno che vedrà il Milan affrontare il Cagliari negli Ottavi di finale di Coppa ...