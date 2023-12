Allegri | «Scudetto? Risultato importante | allunghiamo sulla quinta»

(Di domenica 31 dicembre 2023) Massimiliano, allenatore bianconero, nel corso del post partita di Juventus-Roma, a Sky Sport ha commentato la vittoria all’Allianz Stadium. ALLUNGO –, dopo la vittoria contro la Roma, a Sky Calcio Club ha commentato la vittoria della sua Juventus accennando al percorso da fare in questa Serie A. Queste le parole del tecnico: «Sapevamo che era una gara complicata, con la Roma partita difficile da giocare. Con loro il pericolo c’è sempre.perchée ad una giornata dalla fine del girone di andata di avere 43 punti». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...

A differenza dei suoi calciatori, Massimiliano Allegri sembra non voler ammettere che la Juventus è in corsa per lo scudetto insieme all’Inter. Le ... (inter-news)

In attesa del match contro la Roma di Mourinho, in casa Juve bisogna registrare delle dichiarazioni di Gigi Buffon . Dopo la vittoria in trasferta ... (serieanews)

Tre punti fondamentali in casa Juve ntus. C’è chi parla di scudetto , ma non per tutti è cosi. Occhio alle parole di Allegri . Nell’ultimo match del ... (serieanews)

tra mercato e obiettivi del 2024. Infine, sul mercato : "In questo momento la rosa la ... Che cosa può accadere nel 2024 tra, conferma in panchina e ritorno della Juve in Champions La ...La Roma non reagisce e Mourinho prova a svegliare i suoi con Pellegrini al posto di Bove,... Il 2023 si chiude a - 2 dall'Inter, i bianconeri sono in piena corsa. La Roma, invece, ...Al contrario del suo allenatore il portiere dopo Juventus-Roma parla chiaramente delle ambizioni da Scudetto dei bianconeri e anche del gioco non esaltante ...Dopo Juventus-Roma Massimiliano Allegri a sorpresa ha annunciato che a breve ci sarà l’esordio in Serie A di Joseph Nonge: ecco chi è il ...