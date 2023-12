Allegri | «non replico ad Acerbi | è un giocatore dell’Inter | non commento»

(Di domenica 31 dicembre 2023)a Dazn dopo Juventus-Roma 1-0. «È stata una bella partita, giocare contro la Roma non è mai semplice, con José è sempre complicato. Nel primo tempo abbiamo avuto due tre situazioni complicate soprattutto su palloni messi in mezzo da Dybala. Il secondo tempo lo abbiamo approcciato bene, era importante vincere, continuiamo ad allungare su chi è dietro, abbiamo 43 punti che sono tanti». In settimana c’è una competizione leale per chi giocherà-: «In questo momento stiamo discretamente bene fisicamente, stasera abbiamo sviluppato buone geometrie di gioco, verso la fine abbiamo buttato qualche palla di troppo, dobbiamo migliorare. Dobbiamo migliorare sulle diagonali di passaggio, un po’ di uscite giuste. Dopo il gol preso nelle ultime partite, la squadra è tornata ad avere paura di prendere gol ed è tornata a difendere nel modo ...

