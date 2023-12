Alì Terme contro Alì | la costosa lite tra sindaci per il cimitero

(Di domenica 31 dicembre 2023) Alì, su in collina, è un paese di 655 abitanti. Alì, giù lungo la costa ionica, è il comune sottostante di 2500 abitanti. Insieme non fanno 3200 residenti, in provincia di Messina. Infatti erano, ragionevolmente, un unico centro fino al 1910. Oggi, nonostante le difficoltà dei bilanci...

In altre località del Messinese, come, Fondachello o Giampilieri Marina, dove pure lo tsunami raggiunse altezze impressionanti, i danni furono limitati e non ci furono vittime perchè non c'...Il filo conduttore della mattinata in programma giovedì 28 dicembre dalle 9,30 al Cinevittoria disarà la Sicilia con i suoi luoghi, le sue tradizioni e soprattutto i suoi personaggi, a ...