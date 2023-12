Al Var insabbiano tutto | poi leggo il nome di Mazzoleni

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 31 dicembre 2023) L’anno si chiude cone De Luca che crolla come il NapoliFALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 18° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2023-24Il 2023 se ne va a occupare un posto del cuore riservato alle cose immortali.La nera maschera di Osi. Il Cholilto a Milano.I disegni sul prato di Kvaravaggio.Il Signorinello Pallido steso a terra sul gol di Jack a Torino.Il definitivo suggello di Furia al Dacia.La festa infinita, il delirio di gioia impossibile da raccontare.Impossibile raccontare il crollo di oggi.Più mesto e meno grottesco di quello cui è stato vittima Vincenzo De Luca.Al quale un addetto al cerimoniale sfila la sedia e lui va a gambe all’aria.Orasi potrà dire del governatore tranne che sia attaccato alle poltrone.Impossibile raccontare perché e come il Napoli sia arrivato a questo.Non ci tento nemmeno, per la verità.Se Adl non vincerà la ...