Agresti | «Sanchez? L’Inter vuole toglierselo di torno! Mezzo disastro»

Leggi su inter-news

(Di domenica 31 dicembre 2023) È ormai assodato chesia la quarta punta del, dietro nelle gerarchie rispetto ad Arnautovic. Pera gennaio ci sarebbe la volontà di liberarsene subito, ma non sarà così facile. Ecco come si è espresso. DI NUOVO IN BILICO – A Radio Radio – Lo Sport, il giornalista Stefanovaluta gli scenari per l’imminente mercato di gennaio per: «Un nuovo attaccante? Io penso che ci potrebbe essere se partisse Alexis. Ma non mi pare che ci siano le prospettive:suha combinato un, la cosa incredibile è che un anno el’hanno mandato via pagandogli una buonuscita importante, dopo un anno l’hanno ripreso e ora dopo sei mesi se lo ...