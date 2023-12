Agoumé lascia l’Inter | cessione in chiusura! La formula

Leggi su inter-news

(Di domenica 31 dicembre 2023)ha un piede e mezzo fuori dal, con qualche mese di ritardo rispetto a quanto preventivato. Per il giovane centrocampista francese trasferimento in chiusura. IN USCITA – Dopo una sola presenza in questa stagione, Lucienva a salutare di nuovo. Per lui la prossima destinazione si chiama Siviglia, con la nuova dirigenza (José Maria del Nido Carrasco è da oggi il presidente degli andalusi) che sta definendo l’ingaggio in questi giorni. Secondo ABC de Sevilla, il trasferimento sarà in prestito sino a fine stagione con diritto di riscatto fissato a dieci milioni di euro. Are il posto adè Fernando Reges, che due giorni fa ha risolto il suo contratto col Siviglia. Fonte: sevilla.abc.es – Candela Vazquez Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...