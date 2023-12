AEW WORLDS END | Una grande finale per il Continental Classic | chi ha preso tutto il “bottino”?

(Di domenica 31 dicembre 2023) Questa notte la AEW ha chiuso l’anno con il PPVEnd e si è chiuso anche il, un torneo entusiasmante che ci ha fatto godere tantissimi match di livello fino alladi stanotte dove ancora una volta si sono affrontati Jon Moxley e Eddie Kingston. Tanto in palio in questa, oltre alla vittoria del torneo con tanto di nuova cintura, in palio il NJPW STRONG Openweight Title e il ROH Title detenuti da Eddie Kingston. Botte da orbi! Di fronte a Bryan Danielson accomodato al tavolo di commento le prime fasi dell’incontro sono state in totale equilibrio, con tentativi di entrambi di trovare un vantaggio psicologico sull’avversario. Nessuno è arretrato di un centimetro, i due hanno dato vita ad una “guerra” di chop al centro del ring finita in parità. ...

Here's your fight size update following AEW Worlds End 2023.Samoa Joe choked out MJF to win the AEW World Heavyweight Championship in the main event of AEW Worlds End at the Nassau Veterans Memorial Coliseum in Uniondale, New York.