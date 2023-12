AEW Worlds End 2023 30 12 23 Anteprima Copia

Leggi su aewuniverse

(Di domenica 31 dicembre 2023) AEWEndsi terrà sabato 30 dicembre al Nassau Veterans Memorial Coliseum di Uniondale, nei sobborghi di Long Island, New York. I fan potranno assistere all’evento dal vivo in loco o tramite la trasmissione pay-per-view negli Stati Uniti e su Triller TV a livello internazionale. Di seguito, la card dello spettacolo: Titolo mondiale pesi massimi AEWMaxwell Jacob Friedman (c) vs. Samoa Joe Titolo mondiale del Mondo femminile AEWToni Storm (c) vs. Riho AEW Continental Classic(Triple Crown)Jon Moxley vs. Eddie Kingston Titolo TNT (No DQ match)Christian Cage (c) vs. Adam Copeland Titolo TBSJulia Hart (c) vs. Abadon Titolo mondiale FTWHook (c) vs. Wheeler Yuta Tag Team Match Chris Jericho, Sammy Guevara, Sting e Darby Allin vs. Big Bill, Ricky Starks, Powerhouse Hobbs e Kyle Fletcher All Star ...