AEW | Anche Darby Allin contro Chris Jericho? Un video potrebbe confermarlo

(Di domenica 31 dicembre 2023) Durante Worlds End abbiamo assistito all’8 man tag team match fra il team composto da, Sammy Guevara,& Stingil team formato da Konosuke Takeshita, Powerhouse Hobbs, Big Bill & Ricky Starks. Per la cronaca il match è stato vinto dal team di, ma per quest’ultimo è stata una serata tutt’altro che facile.? Infatti dopo le accuse nei suoi confronti arrivate negli scorsi giorni, una parte del pubblico non lo ha accolto benissimo e sembra che i problemi sianoall’interno del backstage. Nonostante Tony Khan difendain mancanza di prove, alcuni colleghi si schieranoe ...

La AEW ha annunciato ben tre incontri per la puntata di Collision che verrà registrata martedì 5 dicembre per poi essere mandata in onda ... (zonawrestling)

Inumeri Secondo l'ultimo aggiornamento di- che ha incrociato database, rivisto il loan to value e l'indice di copertura degli interessi (ICR), maipotizzato che il 50% dei debiti a ...I muscoli certo non mancano al wrestler Maxwell Jacob Friedman, detentore da circa un anno dellaWorld Championship, il titolo mondiale della All Elite Wrestling. Notocon l'acronimo MJF, ...Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato che Chris Jericho è stato accusato di molestie contro la collega Kylie Rae quando si è ritrovata a lavorare in AEW, ma anche se il web è letteralmente ...I fan della WWE non hanno ancora visto Mercedes Moné tornare nella compagnia come Sasha Banks. Ora, mentre ci avviciniamo al 2024, la probabilità che ciò accada sono basse, perché la AEW è ancora in c ...