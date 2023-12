ADDETTO PULIZIE

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 31 dicembre 2023) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 02/12/2023 SETTORE: Personale OperaioSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta spa filiale di Pescara ricerca per azienda cliente un industriali per punto vendita catena GDO, con esperienza nella mansione di almeno 6 mesi presso uffici e/o attività commerciali. Orario di lavoro part time(2 h settimanali) da svolgersi il giovedì in uno dei seguenti orari: 6.30-8.30 o 12-14 o 18-20. Si richiede disponibilità a lavorare anche nel week/end e a svolgere lavoro straordinario qualora ci fosse necessità. Indispensabile domicilio in zona e automunito. Si richiede disponibilità anche per il punto vendita sito a CASTIGLIONE DEL LAGO. Inserimento immediato.