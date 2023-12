ADDETTO A MONTAGGIO SMONTAGGIO PNEUMATICI

(Di domenica 31 dicembre 2023) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 01/12/2023 SETTORE: Personale OperaioSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta Spa Società Benefit, filiale di Perugia ricerca per azienda cliente leader nel settoresita a Ponte San Giovanni (PG) . Requisiti richiesti: – esperienza pregressa nello s/ risulla vettura, equilibratura; – Conoscenza base dei sistemi meccanici presenti nei veicoli; – Capacità di utilizzo di strumenti e utensili per le riparazioni auto; – Autonomia nel cambio gomme. Si valutano anche profili con esperienza minima nel settore. Offresi contratto full time (dal lunedì al venerdì) commisurato all’esperienza con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Settore: Industria della gomma e della materia plastica Ruolo: Costruzioni/Mestieri Tipo di occupazione: Lavoro ...

