ADDETTI ALLA CARPENTERIA METALLICA

(Di domenica 31 dicembre 2023) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 02/12/2023 SETTORE: Personale OperaioSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta spa Agenxzia per il lavoro ricerca per importante azienda nel settore metalmeccanico CARPENTIERI / ASSEMBLATORI MECCANICI Il candidato ideale ha dimestichezza nell’uso dei normali utensili da officina, ha conoscenza del disegno tecnico e sa saldare a filo. La risorsa sarà impiegata nei lavori dileggera, assemblaggio meccanico e saldatura. è richiesta esperienza pregressa nella mansione/settore meccanico Luogo di lavoro Gubbio (PG) è richiesta disponibilità a lavoro su turni per maggiori info contattare 0758520406saldatore lettura disegno tecnico CANDIDATI PER QUESTO LAVORO » il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

