ADDETTI AL MONTAGGIO MECCANICO

(Di domenica 31 dicembre 2023) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 02/12/2023 SETTORE: Personale OperaioSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta spa ricerca per importante azienda nel settore metalALL’ASSEMBLAGGIO I candidati saranno inseriti nel reparto produttivo e si occuperanno di assemblaggio componenti. Il candidato ideale ha un diploma ad indirizzo, familiarità con i normali attrezzi e utensili da officina. Luogo di lavoro Città di castello (PG) Si offre periodo di inserimento finalizzato ad assunzione diretta saranno valutati candidati anche alla prima esperienza. per maggiori info contattare 0758520406 MECCANICA ASSEMBLAGGIO DISEGNO CAD CANDIDATI PER QUESTO LAVORO » il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

La Risorsa Umana, Agenzia per il Lavoro e per la Ricerca e Selezione del Personale – FORMIGINE - ricerca 2 ADDETTI/ ADDETTE AL MONTAGGIO MECCANICO ED ASSEMBLAGGIO COMPONENTI.