Adani | «Spinta di Bisseck? Perché Doveri sbaglia così?»

Leggi su inter-news

(Di domenica 31 dicembre 2023) Daniele, dagli studi della Domenica Sportiva, ha analizzato prima l’errore della coppia-Irrati in Genoa-Inter, poi il percorso nel 2023 della Juventus. GRAVE – Danielenon la prende proprio alla leggera sull’errore di pochi giorni fa in Genoa–Inter: «Ladisu Strootman? Parli die Irrati, alle persone a casa devi spiegare ilaccade. Bisogna spiegare il comportamento di due arbitri che fanno una cosa totalmenteta, una cosa che non viene fatta in altre partite. Solo nel 2023 Inter 87 Juventus 84: i bianconeri hannoto gli anni precedenti ma stanno rispondendo con grande mentalità. Quando gioca le partite come quella con la Roma nonmai, la devi ...