Acquisti estivi Inter | giudizio e voto finale! Il bilancio del 2023

Leggi su inter-news

(Di domenica 31 dicembre 2023) L’ha comprato in estate ben 12 giocatori. Giunti ormai alla fine dell’anno, è possibile dareloro prima parte di stagione degli? L’ha chiuso ilcon un pareggio sul campo del Genoa a Marassi. Un risultato, che ha comunque dato la possibilità di chiudere l’anno in testa.decisamente positivo per i nerazzurri in questa prima parte di stagione: 45 punti collezionati, frutto di 14 vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. In Europa, è arrivata la qualificazione con due turni di anticipo agli ottavi di finale di Champions League. L’unica pecca l’eliminazione anzitempo dalla Coppa Italia per mano del Bologna di Thiago Motta....