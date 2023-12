Accuse choc all' ex campione del mondo di ciclismo | arresto per la morte della moglie

(Di domenica 31 dicembre 2023)sottoper l'in Australia dell'exdelnella prova a cronometro nel 2018 e 2019, Rohan Dennis, accusato di aver ucciso la. Il 33enne australiano avrebbe investito ad Adelaide con il suo furgone la consorte 32enne, Melissa Hoskins, ex ciclista olimpionica e professionista. L'investimento sarebbe avvenuto sabato sera vicino alla loro nuova abitazione nel lussuoso sobborgo di Medindie, dove vivevano insieme a due bambini piccoli. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale ma è deceduta poco dopo per le ferite riportate. Il marito è stato poi arrestato con l'accusa di averne causato lacon una guida pericolosa e imprudente. È stato rilasciato su cauzione ma dovrà comparire davanti al giudice il 13 marzo. Dennis ...

Ciclismo sotto choc per l'arresto in Australia dell'ex campione del mondo nella prova a cronometro nel 2018 e 2019, Rohan Dennis , accusato di aver ... (iltempo)

