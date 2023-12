Abruzzo | Esonero Irap per il Terzo Settore | Stanziati 3 | 9 Milioni di Euro

TERAMO - 'La Regioneha previsto l'dal pagamento dell'Irap per tutte le organizzazioni e associazioni del terzo settore trasmigrate al Runts - Registro Unico del Terzo Settore, stanziando la cifra di ben 3,...Beneficiari Decontribuzione Sud 2023 - 2024 L'contributivo si applica a tutti i datori di lavoro, non necessariamente costituiti in forma di impresa, delle seguenti Regioni :, ...La Regione Abruzzo ha introdotto un esonero dal pagamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap) per tutte le organizzazioni e associazioni del terzo settore registrate nel Registro ...La Regione Abruzzo ha previsto l’esonero dal pagamento dell’Irap per tutte le organizzazioni e associazioni del terzo settore ...