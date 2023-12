(Di domenica 31 dicembre 2023) Con lo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre salgono a 936 milioni le bottiglie dino stappate nel mondo nel 2023, più del triplo di quelle diche scendono ad appena 300 milioni. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione deldalla quale si evidenzia che a fine anno sarà raggiunto per la prima volta un valore dell’esportazioni diall’estero di più’ di 2,2 miliardi (+3 per cento), sulla base di una proiezione su dati Istat. Anche in Russia lonoloViene stappato all’estero – sottolinea la Coldiretti – oltre i 2/3 del consumo totale per un totale di 650 milioni di bottiglie, con i brindisi made in Italy che dominano nettamente a livello ...

...nazionale con le feste di fine anno che fanno registrare il massimo di domanda delloitaliano con circa 95 milioni di tappi distappati solo in Italia, tra Natale e, con ......nazionale con le feste di fine anno che fanno registrare il massimo di domanda delloitaliano con circa 95 milioni di tappi distappati solo in Italia, tra Natale e, con ...E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione del Capodanno dalla quale si evidenzia che a fine anno sarà raggiunto per la prima volta un valore dell’esportazioni di spumante ...Per il cenone di fine anno saranno destinati alla tavola 98 euro in media a famiglia, in leggero aumento rispetto allo scorso anno (+2%). E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ in vista del ...