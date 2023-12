43enne cade in arrampicata | salvata con l’elimabulanza

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 31 dicembre 2023) Gaeta – Operazione di soccorso impegnativa dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina nel comune di Gaeta. La chiamata d’emergenza al numero unico europeo 112 ha segnalato una situazione critica: una donna di 43 anni, di origine polacca, era caduta mentre si arrampicava su una falesia nei pressi della grotta del serpente in località Sant’Agostino. Soccorso in località impervia La squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Gaeta, prontamente intervenuta, ha trovato la donna ferita in una posizione difficile da raggiungere. La zona, nota per le sue pareti rocciose e il paesaggio mozzafiato, presenta sfide significative per le operazioni di soccorso. Operazioni di soccorso complesse I vigili del fuoco hanno lavorato con efficienza e professionalità per raggiungere la donna. Una volta raggiunta, è stata immediatamente messa in sicurezza e stabilizzata, in attesa dell’arrivo dei soccorsi ...