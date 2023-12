365 giorni con Maria | 31 dicembre Invocata protettrice delle famiglie | grazie a Giovanni Paolo II

(Di domenica 31 dicembre 2023) Vienedalla Chiesa, su richiesta di PapaII, che l’ha introdotta nelle litanie con questo particolare titolo. Le parole di PapaII: “, Regina della Famiglia, Sede della Sapienza, Serva del Signore, prega per noi. Prega per noi, prega per i giovani, prega per le”. Quel titolo voluto da L'articolo proviene da La Luce di

Il 30 dicembre, la Vergine Maria appare davanti a centinaia di testimoni, con in braccio Gesù Bambino . È in corso una sentita processione per ... (lalucedimaria)

Solitamente esso consiste in un riepilogo degli eventi degli ultimie un augurio per l'anno a venire. " Non c'è una forza in grado di fermare il nostro progresso ", ha dichiarato il leader ...Il 2023 è stato un anno di grandi addii . Sono diversi i personaggi famosi italiani, dal mondo politico a quello dello sport, che ci hanno lasciato nel corso di questi. Ripercorriamo insieme gli ultimi mesi per ricordarli uno ad uno. I personaggi famosi italiani che ci hanno lasciato nel 2023 Gennaio. Il 6 gennaio, giorno dell'epifania, abbiamo dovuto ...Dai casi di Giulia Tramontano e Giulia Cecchettin all'incidente dell'autobus a Mestre: i tanti casi di cronaca del 2023 ...Il 2024 bisestile perché ha febbraio di 29 giorni: ecco il significato, l'origine, perché succede e perché un anno bisesto è considerato funesto.