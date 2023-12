300 | 8 curiosità sul film di Zack Snyder con Gerard Butler

Leggi su screenworld

(Di domenica 31 dicembre 2023) 300 diè uno dei cinecomic più celebri della storia del cinema, nonché ancora oggi una delle pellicole più apprezzate del regista americano, divenuta sin da subito un instant cult, grazie alle innumerevoli scene e frasi iconiche. Al di là del mero gradimento, la pellicola è importante per il cinema moderno, proprio perché è riuscita, a suo modo, a riscrivere le regole dell’action movie americano, diventando un punto di riferimento per iarrivati dopo. Quindi, per conoscere meglio i segreti che si nascondono dietro il successo deldi, gustiamoci queste 8di 300. L’ispirazione della graphic novel di Frank Miller Il fumetto di 300 di Frank Miller, fonte: Star Comics 300 diprende ...