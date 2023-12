2024 | scontro mediatico Meloni-Schlein Ma Conte può guadagnarci

(Di domenica 31 dicembre 2023) Con l’arrivo del nuovo anno, è naturale che si formino delle aspettative, anche per quanto riguarda la politica. Ma, per cominciare, che cosa auspicano per se stessi, gli italiani, nel corso del? Il principale augurio (fonte: Istituto Piepoli) è di avere buona salute (43%), seguito da un aumento del... Segui su affaritaliani.it

Legge di Bilancio e 'Made in Italy 2030' le altre due sfide del nuovo annoLa situazione è di stallo ora e verosimilmente si prolungherà per gran parte se non per tutto il. Nellomilitare, la tecnologia moderna avvantaggia la difensiva rispetto all'offensiva. ...È successo di tutto nell'aula del tribunale tra Alessia Fabiani e il suo ex compagno Fabrizio Cherubini. La ricostruzione di Di Più è dettagliata: «Il mio ...Arrivano i saldi invernali 2024 in Abruzzo: ecco le date da conoscere e alcuni consigli pratici per riuscire a spendere al meglio i propri soldi ...