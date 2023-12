2024 | l’anno in cui più nulla si può dare per scontato

Leggi su velvetmag

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ilsarà un anno in cui non ci sarà un minuto da perdere per coloro che hanno a cuore le sorti dell’umanità. Gli Anni Venti di questo XXI secolo stanno squassando il mondo. Prima la pandemia di Covid, una patologia derivata da un virus che fino al 2020 non aveva compiuto il salto di specie. Poi nel 2022 l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia che ha determinato il ritorno della guerra in Europa dopo decenni. Infine la guerra fra Israele nella Striscia di Gaza alla fine del 2023. Un rapporto pubblicato dalle Nazioni Unite rileva che più di mezzo milione di persone stanno morendo di fame a Gaza a causa dell’insufficiente quantità di cibo. “È una situazione in cui più o meno tutti sono affamati” ha detto pochi giorni prima di Natale il capo economista del Programma alimentare mondiale dell’Onu (WFP), Arif Husain. Il rapporto, pubblicato da 23 agenzie ONU e non ...