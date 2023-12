2024 anno con più elezioni di sempre | da Ue a Usa e Russia in 2 miliardi al voto

Il 2024 sarà un anno in cui non ci sarà un minuto da perdere per coloro che hanno a cuore le sorti dell’umanità. Gli Anni Venti di questo XXI secolo ... (velvetmag)

Ilè alle porte e, in previsione di quelle che saranno le riflessioni sull'che verrà dopo la festa e i giochi di fine 2023, abbiamo deciso di chiudere con gli Everyeye Awards Tech dedicati a ...Ci siamo: meno cinque, quattro, tre, due, unobuon!!!! Vi facciamo "dolcissimi" auguri per unsereno e proficuo. E se avete deciso di passarlo in famiglia con gli amici questo San Silvestro ...La Fondazione Molinette con l'Università di Torino e la Città della Salute annuncia l'apertura del bando "Ricerca d'Eccellenza" per il 2024.Che cosa succederà nel corso dei prossimi mesi in ONE PIECE Ecco sei avvenimenti che potrebbero far impazzire i fan!