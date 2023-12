2024 anno con più elezioni di sempre | da Ue a Usa e Russia in 2 miliardi al voto

Il 2024 sarà un anno in cui non ci sarà un minuto da perdere per coloro che hanno a cuore le sorti dell’umanità. Gli Anni Venti di questo XXI secolo ... (velvetmag)

...vuole essere una grande festa per la città e per chi l'ha scelta per accogliere il nuovo. Si ...l'impegno e la dedizione impiegati per rendere possibile questo evento collettivo di saluto al", ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Tennis I tennisti attesi neltra ritorni e rivincite Ilsarà l'dei grandi ritorni: dall'ultimo ballo di Nadal al desiderio di rivincita ...Nelle persone veramente determinate non esiste disabilità, o un altro tipo di impedimento, che possa fermare grandi passioni, come il desiderio di scoprire luoghi nuovi e lo spirito avventuriero. And ...Undici mesi di tensioni, ricorsi e sentenze della Corte Costituzionale a proprio favore ma alla fine il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rivisto i numeri del dimensionamento ...