2023 | un pazzo anno di polemiche senza sconti

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ogni giorno ha avuto la sua pena. O meglio: la sua polemica, la sua notizia, il suo commento. Cosa è successo in questo lungo? E soprattutto: di cosa abbiamo parlato? Gennaio Il caso Cospito: Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia prende la parola e attacca alcuni parlamentari del Pd per aver fatto visita in carcere all’anarchico detenuto al 41bis. Ne nasce un putiferio con l’accusa a Andrea Delmastro di aver spifferato notizie coperte da segreto. (Ri)leggi: Alfredo Cospito si è condannato a morte (da solo); L’accusa archivia, il Gip lo imputa: lo strano caso di Delmastro L’arresto di Matteo Messina Denaro: dopo anni di latitanza, il boss della mafia viene catturato dai carabinieri. Subito si scatenano le illazioni: si è lasciato prendere per via del tumore? (Ri)leggi: Messina Denaro, sminuire l’arresto umilia le vittime della mafia; È giusto pregare per ...