2023 | un anno di cronaca Dalla scomparsa di Kata a Giulia Cecchettin | i fatti più eclatanti

Leggi su notizie

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ogni mese di questoè stato caratterizzato daimportanti, molti dei quali li ricorderemo nei prossimi anni. Il primo da segnalare è sicuramente il femminicidio di. Una giovane donna che è stata rapita e uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, pochi giorni prima di conseguire la laurea. Tante donne sono morte nelper mano di un uomo, come dimenticare la triste storia diTramontano, morta per mano del convivente Alessandro Impagnatiello quando era incinta di sette mesi. (Ansa Foto) – notizie.comTuttavia il caso diha colpito più di tutti l’opinione pubblica ed è destinato ad essere lo spartiacque: la storia di questa giovane segna un prima e un dopo. Un prima in cui l’opinione pubblica era ...